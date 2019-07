Se você está atualmente cursando o ensino superior e quer aprender a desenvolver aplicativos para iOS, então você não deve perder essa oportunidade: a Apple Developer Academy da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) abriu as inscrições para a turma 2020-2021. E o melhor: para alunos de qualquer universidade e curso superior!

Para quem não sabe/conhece, a Apple Developer Academy é uma iniciativa patrocinada pela própria Maçã que estimula o conhecimento sobre técnicas e práticas de programação, além do desenvolvimento de aplicativos que podem contribuir com a sociedade.

No caso da PUC-Rio, o programa é executado em parceria com o Centro Técnico Científico da PUC-Rio (CTC/PUC-Rio), sendo coordenado pelo Laboratório de Engenharia de Software (LES) do Departamento de Informática. Vale lembrar que não é preciso ter conhecimento prévio a respeito de aplicativos.

O processo de seleção consiste de três etapas que selecionarão 40 estudantes para a nova turma, e o único requisito é que os matriculados continuem em seus cursos universitários até o fim do programa, em dezembro de 2021 — ou seja, podem se inscrever apenas alunos que se formarão a partir do segundo semestre de 2021 (2021/2).

As etapas consistem de inscrições, entrevistas e dinâmicas. Confira o cronograma detalhado a seguir:

Inscrições : até 2 de setembro de 2019;

: até 2 de setembro de 2019; Divulgação dos selecionados para entrevistas : 16 de setembro de 2019;

: 16 de setembro de 2019; Entrevistas : de 23 de setembro a 29 de novembro de 2019;

: de 23 de setembro a 29 de novembro de 2019; Divulgação dos selecionados para as dinâmicas : 18 de dezembro de 2019;

: 18 de dezembro de 2019; Dinâmicas : de 8 a 14 de janeiro de 2020;

: de 8 a 14 de janeiro de 2020; Resultado final: 17 de janeiro de 2020.

Todas as atividades presenciais serão realizadas no laboratório da Apple Developer Academy, no campus da PUC-Rio, na Gávea (Rio de Janeiro). Além disso, o programa oferece todos os dispositivos necessários durante o curso, incluindo iPhones e iPads para os quais os apps serão desenvolvidos.

O programa adota o Challenge Based Learning (CBL), uma metodologia multidisciplinar que instiga os alunos a desenvolverem soluções para as mais diversas situações, de forma criativa e inovadora. O primeiro ano é dedicado a conhecimentos técnicos com aulas práticas e teóricas. Para o segundo ano, a proposta é que os alunos desenvolvam um projeto mais elaborado, seguindo as práticas do mercado. Foco nas habilidades do século XXI, soluções locais para desafios universais, capacidade de trabalhar em equipe e estar sempre aberto a novos aprendizados são algumas das características exigidas.

O curso, totalmente gratuito, começará em fevereiro de 2020 e os aprovados terão direito a uma bolsa enquanto estiverem matriculados. As inscrições já podem ser feitas a partir do site do programa Apple Developer Academy | PUC-Rio.