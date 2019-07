Desde que o Apple Pencil veio ao mundo, em 2015, especula-se sobre o momento em que a canetinha o lápis passará a ser suportada também por iPhones — e, a cada ano, parece surgir um rumor de que os próximos smartphones da Maçã finalmente aceitarão o acessório da empresa. Bom, cá estamos para reforçar esse paradigma.

Como informou o Business Insider, os analistas da Citi Research compartilharam com investidores hoje uma lista de prováveis recursos que estarão presentes nos iPhones de 2019 e, entre eles, lá está: “suporte a stylus/Apple Pencil”. Não há qualquer especificação sobre o modelo do acessório que seria suportado pelos iPhones — como bem se sabe, temos atualmente duas gerações de Apple Pencil coexistindo e sem muita ligação entre eles.

O restante das previsões dos analistas da Citi Research não diferem de tudo o que já sabemos (ou achamos que sabemos) dos iPhones de 2019: os profissionais acreditam que veremos três modelos, dois com telas OLED e um com LCD, equipados com duas ou três câmeras e baterias maiores. Segundo eles, os modelos partirão de US$750, US$1.000 e US$1.100.

Em relação ao Apple Pencil, entretanto, teremos de aguardar para ver se a previsão entrará no catálogo de prognósticos errados dos últimos anos ou se finalmente alguém acertou na mosca. O que vocês acham?

Apple Pencil (2ª geração) de Apple Preço à vista: R$ 881,10

Preço parcelado: em até 12x de R$ 81,58

Lançamento: outubro de 2018

Apple Pencil (1ª geração) de Apple Preço à vista: R$ 674,10

Preço parcelado: em até 12x de R$ 62,42

Lançamento: setembro de 2015

via MacRumors