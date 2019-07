Após meses de testes, a fabricante de televisões e gadgets americana Vizio anunciou que o suporte ao framework AirPlay 2 e à API HomeKit está sendo lançado por meio de uma atualização de firmware para as TVs SmartCast 3.0.

O suporte ao AirPlay 2 permite aos donos das TVs compatíveis transmitam vídeos, músicas, podcasts, fotos e muito mais diretamente do iPhone, do iPad ou do Mac para a telona, sem a necessidade de contar com uma Apple TV. Já com o HomeKit, os usuários podem ligar/desligar o equipamento e controlar facilmente o volume a partir da Siri ou pelo app Casa (Home).

Tais ações também podem ser automatizadas pelo HomeKit. Assim, você pode adicionar uma configuração na qual ao dizer “Boa noite”, todos os equipamentos inteligentes emparelhados com o app Casa sejam desligados, incluindo as Smart TVs compatíveis com o recurso.

No caso da Vizio, as TVs compatíveis com o AirPlay 2 e o HomeKit são as seguintes:

P-Series Quantum X (2019);

P-Series Quantum (2019 e 2018);

P-Series (2018, 2017 e 2016);

M-Series Quantum (2019);

M-Series (2018, 2017 e 2016);

E-Series (modelos 2018, 2017 e 2016 UHD);

V-Series (2019);

D-Series (2018).

Além da Vizio, a LG também começou a liberar recentemente o suporte aos recursos da Apple para as suas TVs deste ano, como nós informamos na semana passada.

via MacRumors