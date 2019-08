Agora que a linha de iPads finalmente faz sentido, a opção de entrada entre os tablets da Maçã é bem atraente. Claro, ela não é extremamente poderosa ou cheia dos recursos extras, mas tem uma boa tela, cumpre muito bem funções básicas e ainda traz suporte ao Apple Pencil. E a Maçã pode ter bons planos para o futuro do seu iPad mais barato.

De acordo com o DigiTimes, a Apple deverá apresentar uma atualização para o iPad de entrada no fim do terceiro trimestre, e o novo dispositivo ganharia um aumento de tela: das 9,7 polegadas atuais, passaríamos para um painel de 10,2″ — que aproximaria o tablet das dimensões do atual iPad Air, e deixaria as bordas do dispositivo mais finas.

Apesar do DigiTimes ter um histórico questionável quanto às previsões de lançamentos da Apple, o veículo tem fontes confiáveis dentro da cadeia de fornecimento da Maçã . Além disso, os rumores batem com os registros de alguns novos modelos de iPads realizados pela Apple na Comissão Econômica da Eurásia — ou seja, é bem provável que as especulações sejam reais.

Resta saber, agora, que outras novidades além da tela seriam apresentadas pela Apple e quando, exatamente, aconteceria essa apresentação. O relatório não especifica uma data, então é possível que a Maçã escolha revelar o novo iPad junto aos novos iPhones, (provavelmente) em setembro; o mais provável, entretanto, é que a empresa guarde a revelação do novo tablet para outubro, como tem tradicionalmente feito.

iPad de 9,7″ de Apple Preço à vista: a partir de R$ 2.249,10

Preço parcelado: em até 12x de R$ 208,25

Cores: cinza espacial, prateado ou dourado

Capacidades: 32 GB ou 128 GB

Lançamento: março de 2017

via iDownloadBlog