Apple libera Atualização Suplementar do macOS Mojave 10.14.6

O macOS Movaje 10.14.6 passou por cinco versões beta antes de ser liberado para o grande público na semana passada. Bem, aparentemente os testes não foram suficientes.

Isso porque, hoje, a Apple disponibilizou a Atualização Suplementar do macOS Mojave 10.14.6 para donos de Macs compatíveis com o sistema operacional mais recente da Maçã. Segundo a empresa, o update corrige um problema que poderia impedir que certos Macs (sem especificar quais) despertassem devidamente do repouso.

A atualização pode ser baixada/instalada pelo painel Atualização de Software, dentro das Preferências do Sistema.

via MacRumors