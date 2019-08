Conversar por meio de emails pode ser uma tarefa diária para muitos usuários, mas na era de mensageiros como WhatsApp, Telegram e Facebook Messenger, cada vez mais o formato e design dos clientes de email parecem “ultrapassados”, tornando a experiência muitas das vezes entediante.

O ato de enviar e receber emails, no entanto, não precisa ser algo careta — essa é a premissa do app Spike, que transforma as conversas (threads) de emails em algo muito mais familiar.

Na pegada das conversas em formato de bolha (separadas por cores e cada uma em um lado da tela), o Spike se assemelha bem com o iMessage. Como geralmente as mensagens enviadas em emails não são muito longas, o app cria um design que ajuda a tornar a comunicação mais eficaz, removendo certos poluentes visuais como cabeçalhos, assinaturas, etc. — todas essas informações, porém, pode ser visualizado com apenas um toque.

O Spike também inclui uma caixa de entrada prioritária para destacar as suas conversas principais, como outras plataformas (a exemplo do Outlook). Outro recurso, esse exclusivo do Spike, é o de criação de grupos por departamentos de trabalho, equipes esportivas, entre outros — sem que haja a necessidade de baixar outros app para gerenciar esses canais.

Recentemente, o app também ganhou suporte (apenas no macOS) ao recurso para agendar o envio de emails, o que aumenta bastante a produtividade ao adiantar certas tarefas e agendá-las para o momento oportuno. Além do macOS, o serviço também está disponível para dispositivos iOS, Android, Windows e na web.

Se você é usuário do Outlook, do Gmail, do iCloud ou do Yahoo e deseja mudar um pouco o jeito de trabalhar com seus emails, o Spike talvez seja uma das opções recentes mais interessantes.

Vale notar que a maioria dos recursos estão disponíveis gratuitamente, mas para uma experiência completa, é necessário adquirir uma assinatura mensal (US$8) ou anual (US$72).

via The Verge