Em maio passado, comentamos alguns detalhes da nova geração de processadores da Intel, batizada “Ice Lake” que equiparão os futuros notebooks. Hoje, a empresa revelou os próximos componentes da nova linha que, além de mais velozes, são os primeiros chips da empresa a serem produzidos com o método de fabricação de 10 nanômetros.

Os novos chips são baseados na microarquitetura mais recente da Intel, “Sunny Cove”, com Turbo Boost de até 4,1GHz e uma performance gráfica de 1,1MHz. Esses processadores são 18% mais rápidos em termos de processamento por ciclo do que os chips “Sky Lake”, lançados há cerca de quatro anos.

Como de costume, a Intel dividiu a família de novos chips em duas séries diferentes: a Y, para computadores que não existem muita energia (menores), e a U, voltada para aparelhos que despendem de mais energia (maiores). Ao todos, são seis novos chips da série U e cinco novos processadores da série Y.

A empresa também lançou a 11ª geração dos seus gráficos Iris Plus. Apesar de as melhorias variarem entre as CPUs, todas elas incorporam as tecnologias da nova marca, como a DL Boost baseado em inteligência artificial para acelerar as tarefas de AI.

Os processadores da 10ª geração com gráficos Intel Iris Plus também incluem suporte para canal de 10bits/RGB para conteúdos HDR . Quanto a conectividade, todos eles vêm com o Thunderbolt 3 integrado com até 4 portas, e conectividade Intel Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax) e Wi-Fi 6 Gig Plus (que além da faixa de 80MHz também ofere suporte ao canal de 160MHz).

Os novos chips da Intel já deverão começar a ser implementados nas próximas novidades em hardware deste ano — se, é claro, a produção não for atrasada como vem acontecido nos últimos lançamentos da empresa.

via CNET