O mundo da publicidade é algo que realmente atravessa os limites subjetivos da concorrência e faz uma empresa cutucar a outra publicamente — muitas das vezes com bastante humor. Era exatamente isso que a Apple fazia com os comerciais da série “Get a Mac”, lançadas na década de 2000 — bem como quase todas as outras gigantes da tecnologia, que vivem para comparar seus produtos com os de outras fabricantes.

Agora, a Microsoft lançou uma nova campanha de marketing que mostra um homem chamado Mackenzie Book (leia-se: “Mac Book”, um trocadilho com o nome do notebook da Maçã) explicando por que o Surface Laptop 2 é melhor do que o MacBook Pro, em sua “humilde” opinião.

Como muitos dos comerciais hoje em dia, o vídeo de 30 segundos dispara uma sessão de perguntas e respostas entre o narrado e o “Mac Book”, sendo que em todas o notebook da Microsoft leva a melhor, obviamente.

As perguntas envolvem qual notebook dura mais tempo, qual deles é mais rápido e qual possui a melhor touchscreen (tirando sarro da Apple mais uma vez, pois a linha de portáteis da Maçã não possui tela sensível ao toque).

O comercial termina com “Mac Book” dando a sua recomendação final, sem perder a oportunidade de usar o trocadilho uma última vez: “Você deve comprar um Surface. Confie em mim, eu sou Mac Book”.

É cada uma… 😛

via iClarified