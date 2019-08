Novo comercial da série “Behind the Mac” celebra o impossível

A série de comerciais “Behind the Mac”, da Apple, continua celebrando as pessoas que criam coisas — arte, código, ciência, mágica — nos computadores da Maçã com belas imagens e texto inspirador. Hoje, a Maçã publicou mais um filmete da campanha, intitulado “Test the Impossible” (“Teste o Impossível”).

Dessa vez, o tom do comercial é voltado para estudantes universitários e o uso que eles fazem do Mac fora das salas de aula. Temos aspirantes a músicos, cineastas, programadores, artistas visuais, radialistas, humoristas… todos eles jovens e com uma ajudinha de um computador da Maçã para dar vazão à criatividade.

Confiram:

De podcasts até programação, de fotografia a design de moda, estudantes universitários ao redor do mundo estão fazendo mais coisas do que nunca fora da sala de aula.

O timing do comercial é auspicioso, já que a Apple lançou recentemente sua promoção anual de volta às aulas no hemisfério norte — nos Estados Unidos, por exemplo, estudantes ganharão um fone Beats na compra de Macs ou iPads selecionados. Além disso, o lançamento de novos MacBooks Air e Pro de entrada também representa um certo apelo para o público universitário.

Curtiram?

via MacRumors