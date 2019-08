Promoções do dia na App Store: YaoYao – Contador de saltos, Laser Mazer AR/VR, zCloud e mais!

Abrindo o mês de agosto com a nossa seleção de promoções nas App Stores.

O YaoYao, criado pelo por JiaHao wang, é um aplicativo para quem gosta de pular corda e tem um Apple Watch.

A ideia do aplicativo é cobrir uma lacuna deixada pelo app Exercício, nativo do Apple Watch — que não possui uma solução específica para contagem de pulos com corda.

Além da contagem regular, ele conta com recordes de contagem, tempo total, acompanhamento dos batimentos cardíacos, um modo de alta intensidade de exercício e sincronização com o aplicativo Saúde (Health).



Que tal? Bom exercício! 😉

Abaixo outros aplicativos/jogos que, juntos, somam quase R$38 de desconto:

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Ah, lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr! 😊