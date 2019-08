Todos nós sabemos que o poderio econômico da Apple é tamanho que, ao falar em “dinheiro em caixa”, não podemos imaginar nada além daquele cofre faraônico onde Tio Patinhas nadava em moedas de ouro. Apesar disso, a Maçã não é mais a rainha do pedaço.

De acordo com o Financial Times , a Alphabet (empresa-mãe do Google) tomou da gigante de Cupertino a posição de companhia com mais dinheiro em caixa no mundo. São US$117 bilhões guardados pela empresa de Mountain View, contra US$102 bilhões de Tim Cook e sua turma — isso considerando valores líquidos e descontando dívidas.

A mudança de posição não é gratuita nem nada do tipo: ela faz parte de um plano de longo prazo da Apple com o objetivo de diminuir a quantidade de dinheiro em caixa da companhia. Com isso, a empresa aproveitou algumas reformas fiscais feitas pelo Governo Trump para fazer recompra de ações, pagar dividendos e repatriar dinheiro investido em outros países.

Por outro lado, a Alphabet pode ver, agora, alguns dos problemas enfrentados pela Apple quando a companhia de Cupertino estava no topo da montanha de dinheiro. Isto é, os investidores poderão começar a fazer pressão para que a empresa-mãe do Google use esse dinheiro como forma de devolver os ganhos para os acionistas — também com pagamento de dividendos e um programa de recompra de ações, quem sabe. Ter muito dinheiro em caixa, afinal de contas, é uma faca de dois gumes.

