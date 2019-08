Whoscall é um aplicativo gratuito, disponível para iOS e Android, que permite ao usuário identificar e bloquear números desconhecidos sem a necessidade de atender a ligação.

O app tem uma base de dados de mais de 1 bilhão de números de telefones cadastrados. Quando o usuário recebe uma chamada, o número é consultado e, se estiver cadastrado nessa base de dados, mostra um alerta (“telemarketing”, por exemplo). Assim, o usuário pode escolher se atende ou rejeita a chamada e bloqueia o número desconhecido

Com o fim dessas chamadas, o usuário ganha em produtividade, pois não precisa se preocupar com interrupções quando está concentrado em uma tarefa no trabalho ou quando está no meio de uma reunião importante.

Além das identificações automáticas, o app permite que o usuário faça bloqueios por categorias específicas: DDD, operadoras, bancos, números privados e até mesmo evitar chamadas internacionais.

Segurança e economia

O Whoscall também traz funções que ajudam na segurança e na economia. Ele permite, por exemplo, a qualquer usuário informar que um determinado número é indesejado ou malicioso via tags. O algoritmo do Whoscall analisa essas tags e, quando os critérios de aprovação são alcançados, a informação é compartilhada com todos que utilizam o app. Com isso, o usuário consegue ter mais proteção contra ligações de presídios, golpes de sequestro e clonagens de celular.

O aplicativo também possui uma função que permite descobrir qual é a operadora de todos os números cadastrados na agenda de contatos. Dessa maneira, o usuário poderá verificar a operadora do seu contato antes de fazer a ligação, aproveitando as promoções das operadoras.

