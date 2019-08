Como parte da promessa de anabolizar o Apple Podcasts, a companhia começou a liberar algumas mudanças pontuais na sua plataforma de programas de áudio, mais precisamente com relação às categorias do app, dando mais visibilidade para conteúdos específicos.

Dessa forma, agora é possível visualizar na aba “Explorar” uma nova seção “Explore por categoria” com navegação na horizontal que exibe diferentes conteúdos de podcasts, os quais incluem: Artes, Negócios, Comédia, Educação, Ficção, Governo, Saúde e fitness, e muitas outras.

Quando uma categoria é selecionada, os usuários podem navegar pelos “Top programas” e “Novos programas. Algumas das listagens também se dividem em subseções adicionais: a categoria “TV e cinema”, por exemplo, inclui seções como “Críticas de TV”, “Bastidores de shows” e “Histórias do cinema”. As mudanças também estão disponíveis no iTunes.

As novas adições foram apresentadas, originalmente, em junho passado, durante a WWDC19, quando a Apple afirmou que além de novas categorias, também renomearia algumas categorias para maior clareza.

Gostou das mudanças? Aproveite a navegação pelo app Podcasts para conferir a última edição (e assinar) do MacMagazine no Ar!

via 9to5Mac