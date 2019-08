Aparentemente, a Apple está se preparando para estrear seus primeiros MacBooks Pro com conectividade celular no próximo ano, integrando até mesmo suporte à próspera tecnologia de redes móveis, o 5G. As informações são do dúbio DigiTimes.

Nesse estágio, nenhum outro site além do DigiTimes está jogando para o alto essa possível novidade. Dessa forma, é provável que a Apple esteja apenas explorando possíveis designs para notebooks com conectividade celular, mas ainda não os coloque em um cronograma de lançamento tão próximo. Por outro lado, os rumores de que os iPhones de 2020 contarão com suporte ao 5G — e o recente negócio envolvendo tecnologias 5G com a Intel — também deixa uma pulga atrás da orelha.

De acordo com a notícia, a Apple supostamente usará um material cerâmico para fabricar a placa da antena 5G em vez dos metais típicos usados por outras fabricantes. Isso, aparentemente, melhorará “dramaticamente” a recepção celular e a velocidade de transmissão do 5G. Se por um lado isso pode ser extremamente positivo para o desempenho celular da máquina, um material assim não é nem um pouco barato — podendo custar até 6x mais que os componentes “comuns”.

Ainda que seja algo surpreendente, essa não é a primeira vez que a Apple pode estar explorando a possibilidade de desenvolver um MacBook com conectividade celular. Em 2011, a empresa teria considerado o lançamento de um MacBook Air com suporte ao 3G, mas o ex-CEO Steve Jobs optou por não implementá-lo já que isso “ocuparia espaço demais e faria com que os clientes ficassem dependentes de operadoras”.

Acredita-se que esse suposto modelo 5G seja uma adição à linha de MacBooks Pro, em vez de uma total substituição, com um preço inicial especulado em torno de US$3.000 — ou seja, se o rumorado MacBook Pro de 16″ não estivesse sendo esperado para este ano, ele seria uma boa aposta para contar com suporte ao 5G.

via 9to5Mac