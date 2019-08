Na sexta-feira passada (27/7), divulgamos uma denúncia feita pelo The Guardian acerca da análise de conversas de consumidores da Apple com a sua assistente virtual, a Siri. Como informamos, a Maçã não só poderia, como estava de fato ouvindo trechos de conversas de usuários — ainda, segundo a empresa, que sob rígidos critérios de confidencialidade os quais não permitiam identificar usuários nas conversas.

Apesar de se defender afirmando que essa é uma prática legal e que tudo é analisado de forma anônima, a Apple parece ter sentido a pressão da contraditoriedade entre a sua tão gabada política de privacidade e o que vinha sendo feito com a Siri, tanto que decidiu suspender o programa de análises de conversas mundialmente, como divulgado pela Bloomberg.

Estamos comprometidos em fornecer uma ótima experiência com a Siri, protegendo a privacidade do usuário. Enquanto realizamos uma revisão completa, estamos suspendendo as análises da Siri globalmente. Além disso, como parte de uma futura atualização de software, os usuários poderão optar por participar [das análises] do programa.