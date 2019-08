Confira uma lista de 235 apps e versões incompatíveis com o macOS Catalina 10.15

O macOS Catalina ainda está em sua quinta versão beta (ou quarta versão beta pública, se você preferir) e só será oficialmente lançado lá para setembro ou outubro, mas muita gente já está colocando as asinhas de fora para testar todas as novidades do novo sistema — mesmo que isso signifique instabilidade e presença de bugs acima do normal.

Um outro aspecto além daqueles inerentes a uma versão beta, entretanto, não pode ser ignorado: todos os apps que não são compatíveis com o sistema no presente momento. Felizmente, entretanto, isso pode ser facilmente checado.

Explorando a mais recente versão de testes do macOS Catalina, o desenvolvedor Steve Moser pôs as mãos em um arquivo detalhando 235 aplicativos (ou versões deles) que não são compatíveis com o novo sistema operacional da Apple. A lista em questão é usada pelo próprio Catalina no seu processo de instalação, para informar ao usuário quais dos seus apps instalados são incompatíveis com o novo sistema.

A maioria das ocorrências na lista é de versões bem antigas de apps, mas algumas presenças são notáveis: o item referente ao TextWrangler, por exemplo, afirma que o desenvolvimento do app foi encerrado e os usuários devem fazer o upgrade para o BBedit, da mesma desenvolvedora.

A lista completa pode ser visualizada ou baixada nesse link do GitHub, mas aqui vão alguns destaques de apps incompatíveis com o macOS Catalina até o momento:

Transmit 4.1.7

4.1.7 1Password 2.12.2

2.12.2 iStats Menu 2.9

2.9 Box Sync 4.0

4.0 QuickBooks 2015

2015 SugarSync 1.0

1.0 Default Folder X 4.3.10

4.3.10 VMWare Fusion 3.1.4

3.1.4 Adobe Creative Cloud 1.1.0.592

1.1.0.592 Parallels 2.5

Como vocês vêem, são geralmente versões antigas dos aplicativos em questão — e, de qualquer forma, seus desenvolvedores podem aproveitar os dois próximos meses de testes do Catalina para expandir suporte e mudar a lista. Ainda assim, fica a dica.

via Cult of Mac