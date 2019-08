Como informamos nesta semana, a gigante de Cupertino confirmou que o Apple Card debutará neste mês nos Estados Unidos. Agora, às vésperas do lançamento oficial do cartão da Maçã, Mark Gurman, da Bloomberg, revelou alguns possíveis detalhes que podem vir por aí.

Referências ocultas nos códigos do iOS 12.4 sugerem que os iPads (mini, de 9,7 polegadas, Air e Pro) terão um app dedicado ao Apple Card para que os usuários do tablet possam se inscrever e gerenciar o seu cartão, de acordo com o desenvolvedor Steve Moser.

A limitação ao iPad acontece pois o iPadOS não conta com o app Wallet, presente em iPhones e iPods touch, por meio do qual futuros clientes poderão solicitar o Apple Card e gerenciar suas contas.

Além disso, Gurman acrescentou que os titulares de Apple Cards poderão contar com planos de financiamentos especiais em compras selecionadas, além da possibilidade de dividir um saldo rotativo. Isso permitirá que os usuários paguem faturas atrasadas durante um determinado período de tempo por uma taxa mensal fixa.

Justamente por causa dos benefícios do Apple Card, a parceria vigente da Maçã com a Barclays acabará em breve. Assim, o Barclaycard (Visa) não oferecerá recompensas em compras feitas nas lojas online da Apple, e o programa de vantagem que acumula pontos a cada dólar gasto em Apple Stores também será encerrado. Ainda assim, o cartão continuará disponível, por enquanto, com taxas de financiamento especiais em compras qualificadas.