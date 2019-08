SmartGym ganha suporte a treinos HIIT e orientação por voz; Gmail e YouTube Premium são atualizados

Pin it

E cá estamos nós de novo com as atualizações mais importantes de aplicativos populares na App Store! Vamos dar uma olhada nelas?

SmartGym

O aplicativo brasileiro que lhe ajuda a seguir sua sequência de exercícios ganhou uma série de boas novidades: agora, temos suporte a treinos HIIT (aqueles que intercalam alta e baixa intensidade rapidamente) e a treinos em casa, para que você possa ver todas as opções que não necessitam de equipamento.

Além disso, o SmartGym 4.0 traz agora orientação por voz, para que você siga sua rotina de exercícios sem precisar olhar para a tela. O app para Apple Watch, por sua vez, também foi atualizado para suportar todas as novidades acima descritas.

A atualização conta, por fim, com novos prêmios à medida que você executa seus treinos e atinge seus objetivos, além de trazer ícones redesenhados.

O SmartGym pode ser baixado gratuitamente na App Store, e tem várias opções de compras internas para expansão das funcionalidades.

Gmail

A versão 6.0.190630 do cliente de emails mais popular do mundo, por sua vez, trouxe guias personalizadas para a Caixa de Entrada dos usuários. Com isso, você pode alterar aquelas guias que ficam na tela inicial, como “Principal”, “Promoções” e “Social”, da maneira que quiser.

YouTube (Premium)

Por fim, o app da plataforma de vídeos está recebendo uma novidade exclusiva para assinantes do serviço YouTube Premium: a partir de agora, usuários do produto poderão fazer download de vídeos em Full HD 1080p — anteriormente, a qualidade máxima era de 720p.

No iOS, a mudança só será disponibilizada para donos de iPhones com telas de resolução superior à Full HD; isto é, donos de iPhones 6, 6s, 7, 8 e XR ficarão de fora da novidade. Segundo o Google, o recurso já está sendo liberado para usuários de vários países, com outros territórios sendo adicionados em breve.