Toda quinta-feira a Apple escolhe um Filme da semana na iTunes Store, cuja compra (mesmo em 4K/HDR, dependendo da produção) sai por R$9,90.

O título selecionado desta vez foi “Benzinho”, com Karine Teles, Otávio Müller e Adriana Esteves.

Confira o trailer dele:

Eis o que a Apple fala sobre o filme:

Selecionado para o Festival de Sundance, Benzinho é um dos melhores exemplos de drama centrado em conflitos familiares. Neste caso, a mudança de um adolescente (Konstantinos Sarris) para jogar handebol na Alemanha. A iminente partida do filho desencadeia os questionamentos da mãe (Karine Teles, também roteirista do filme), que equilibra os estudos com o emprego para manter a família e também ajudar a irmã (Adriana Esteves). A direção sensível de Gustavo Pizzi captura a química de Karine com Otávio Müller, no papel do marido, de maneira natural e emocionante.