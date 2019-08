Há alguns meses, tratamos aqui sobre um problema, que estaria surgindo em unidades selecionadas de iPads Pro, relacionado às telas e à sensibilidade ao toque dos tablets. Meses depois, a Apple ainda não se pronunciou, mas casos continuam surgindo no mundo, como estamos vendo em várias fontes.

Nosso leitor Thiago Almino entrou em contato conosco relatando sua situação, na qual um iPad Pro de 12,9 polegadas começou a apresentar travamentos na touchscreen; ele conseguiu trocar o dispositivo dentro da garantia, mas a unidade de substituição apresentou o mesmo problema.

O caso de Thiago não é único: no fórum da iFixit, um usuário detalhou com precisão todos os passos tomados para resolver o problema com seu iPad Pro (também de 12,9 polegadas) — na descrição do rapaz, em certos momentos, é impossível realizar toques básicos, deslizar, ou fazer o gesto de zoom na tela; outras ações, como retornar à tela inicial, continuam sendo aceitas.

A Trusted Reviews trouxe, ainda, vários outros casos relatados por usuários nos próprios fóruns da Apple. Ou seja, não estamos falando de uma raridade que afetou um ou dois iPads ao redor do mundo, e sim de algo que tem atingido uma quantidade não-desprezível de usuários — inclusive aqui na equipe do MacMagazine (o Marcelo Melo e o Ramon Nicotari já passaram pelo problema).

E a Apple continua calada em relação a tudo, o que é o mais enervante: não se está exigindo que a empresa pegue todos os iPads Pro existentes no mundo e os substitua por unidades perfeitas, e sim que tenhamos algum reconhecimento de que o problema existe — desta forma, os usuários ganham ao menos uma certa sensação de segurança de que, caso as falhas apareçam, eles estarão cobertos pela fabricante, mesmo fora da garantia.

Alguém mais está enfrentando problemas parecidos?