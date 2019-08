Pin it

Como usar a multitarefa no iPad, migrar do Android para o iPhone e mais!

De tempos em tempos, a Apple publica pequenos tutoriais no seu canal brasileiro do YouTube ensinando usuários a fazer tarefas ou dando pequenas dicas de produtos e serviços no seu ecossistema.

Eis aqui os seus mais recentes:

Como usar o recurso de multitarefa no iPad

Aprenda a usar dois apps lado a lado no iPad, e arraste e solte fotos, links, contatos e muito mais de um app para o outro.

Como migrar do Android para o iPhone

Veja como o app Migrar para iOS pode ajudar você a transferir com facilidade suas fotos, mensagens e muito mais do dispositivo Android para o iPhone novo.

Apple Watch Series 4 — Como ver seu histórico de atividades

Com o Apple Watch e o app Atividade, é fácil ver todo seu histórico de atividades e treinos.

Apple Watch Series 4 — Como usar a Siri

Com o Apple Watch e a Siri, o que você pedir está bem à mão.

Apple Watch Series 4 — Como definir uma meta de corrida

Com o Apple Watch, você escolhe entre quatro tipos diferentes de metas de corrida e pode adicionar alertas de ritmo quando sair para correr.

Apple Watch Series 4 — Como mudar sua meta de Movimento

Defina uma meta diária realista para queimar calorias. E, quando bater a meta, é só aumentar.

