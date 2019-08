MM Responde: como apagar o HDD/SSD do meu Mac?

Hoje é dia de mais uma edição de nossa coluna MM Responde!

A pergunta do dia é:

Como apagar o HDD/SSD do meu Mac?

Quando vendemos/doamos um computador, é fundamental apagar nossos dados a fim de deixar o Mac preparado para seu(sua) novo(a) dono(a).

Máquinas anteriores ao chip T2

Em Macs anteriores ao chip T2 (chip de segurança que a Apple está implementou em Macs mais recentes), é possível a utilização de um disco externo para a inicialização da máquina, incluindo o Utilitário de Disco, Terminal, Instalador do macOS, etc.

Na prática, o novo chip faz com que as chaves de criptografia de armazenamento passem da Secure Enclave para o mecanismo de criptografia de hardware no chip, fazendo com que a chave nunca deixe o chip. Além disso, o T2 permite a verificação de hardware do sistema operacional, do kernel, da inicialização, do firmware, etc. Trocando em miúdos, não é mais possível iniciar o sistema por um disco externo.

E como fazer o apagamento do disco e a instalação do macOS então?

Como apagar o Disco e Instalação do sistema

Para realizar tal procedimento, então, siga os seguintes passos para entrar no Modo de Recuperação do macOS:

Reinicie o computador, mantendo pressionadas as teclas ⌘R durante a reinicialização; Caso não esteja conectado à internet, escolha uma rede no menu Wi-Fi (no canto superior direito da tela); Aguarde até a barra de início apareça e solte as teclas (caso você visualize um globo, significa que seu Mac está iniciando o Modo de Recuperação via Internet e as informações adicionais necessárias para o início do Modo de Recuperação serão temporariamente baixadas para sua máquina); Ao abrir o Modo de Recuperação, selecione o Utilitário de Disco e clique em “Continuar”; Clique na aba “Apagar”; Selecione a partição que contém o disco de início e não o HDD como um todo, que pode contar o Modo de Recuperação utilizado nesse processo (no menu “Visualizar”, clique em “Mostrar Todos os Dispositivos”); No menu local “Formatar”, escolha a opção correspondente ao seu sistema (para o formato APFS, digite um nome para o seu disco, como Macintosh HD , e clique em “Apagar”); Depois que o disco for apagado, saia do Utilitário de Disco; Selecione “Reinstalar o macOS” e siga as instruções na tela.

· • ·

Se você procurou resposta no MM Fórum e não encontrou ou se você simplesmente tem alguma sugestão para o MM Responde (selecionaremos uma por vez), é só mandar um email para mim [marcelo arroba nosso domínio] ou falar comigo no Twitter [@marcelodemelo].

Até a próxima! 😀