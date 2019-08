Responda rápido: se você é uma empresa envolvida em uma série de polêmicas e com uma imagem pública no mínimo questionável, o que você faz? Se você respondeu “dou meu nome a duas subsidiárias minhas sem o nível de polêmica que eu tenho”, parabéns, você pensa igual ao Facebook.

Como trouxe o The Information, a gigante de Mark Zuckerberg iniciará um processo de rebranding de duas das suas principais marcas, o Instagram e o WhatsApp, para deixar mais claro que elas são empresas ligadas ao próprio Facebook. Com isso, a rede social e o mensageiro mais famoso do Brasil passarão a ser chamados oficialmente de “Instagram do Facebook” e “WhatsApp do Facebook”.

O Facebook confirmou a informação, afirmando que os apps passarão a exibir o nome da empresa-mãe em seus nomes nas lojas de aplicativos e também nas telas de login. A justificativa da empresa é que eles querem ser “mais claros sobre os produtos e serviços que fazem parte do Facebook”, segundo a porta-voz Bertie Thompson ao CNET.

Nos bastidores, a mudança pode ter mais uma motivação: evitar que o Facebook seja dividido em várias empresas, como um movimento crescente nos Estados Unidos tem defendido. Ao unificar suas marcas sob um mesmo guarda-chuva, a gigante poderá ter um argumento de que seus produtos não operam independentemente, e a Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos (Federal Trade Commission, ou FTC) terá mais uma barreira a superar para acusar a empresa de monopólio.

Pesa a favor da mudança, também, a ideia do Facebook de unificar seus serviços de mensagem — o Messenger, o WhatsApp e o Direct, do Instagram. Ao puxar suas diversas marcas para debaixo da sua asa, a transição pode ser mais suave para os usuários (embora ninguém saiba ainda quando ou como ela acontecerá, exatamente).

As novidades já podem ser vistas aqui e ali: em áreas da descrição do Instagram na App Store, já vemos a inscrição “Instagram do Facebook”, bem como na sua tela de início. As mesmas mudanças serão aplicadas ao WhatsApp no futuro próximo, segundo a gigante de Mark Zuckerberg.

Faz sentido?

