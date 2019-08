A Apple divulgou, na semana passada, os resultados do seu terceiro trimestre fiscal de 2019 — o qual, segundo a gigante de Cupertino, foi o maior trimestre de junho da companhia. Além da boa margem de lucros (graças ao crescimento da receita dos serviços da Maçã), os investimentos da empresa com pesquisa e desenvolvimento (P&D) também atingiram um novo índice histórico para um único trimestre, como divulgou a CNBC.

Durante o terceiro trimestre fiscal de 2019, a Apple investiu US$4,2 bilhões em P&D, cerca de 7,9% da sua receita total. De acordo com a CNBC, essa é a maior porcentagem investida desde 2003 (quando a Apple comercializava apenas iPods e Macs), como ilustrado no gráfico a seguir compartilhado pela PCMag.

Se os investimentos da Maçã continuarem nesse pique, a companhia aplicará mais de US$16 bilhões (valor investido em 2018) em P&D neste ano.

Ainda que tenha definido um novo índice histórico, os investimentos da Apple com P&D ainda estão atrás dos de outras empresas de tecnologia — na realidade, a Maçã nunca foi a maior investidora nesse setor. No último trimestre, por exemplo, a Microsoft aplicou 13,4% da sua receita em P&D, enquanto o Google investiu 15,7%.

O aumento dos gastos com P&D acontece no momento em que a galinha dos ovos de ouro da Apple, o iPhone, registrou queda nas vendas. As receitas do iPhone no último trimestre caíram 12% em relação ao mesmo período do ano passado. Por isso, a Apple está investindo em tecnologias essenciais que podem equipar dispositivos que ainda não foram construídos — mas o desenvolvimento e a exploração de tecnologia de ponta tem um custo.