Setembro está chegando e, com ele, os novos iPhones serão apresentados em algum momento. Mas que momento, exatamente? A Apple ainda não distribuiu convites nem deu um pio sobre um possível evento especial a ser realizado no próximo mês, mas o pessoal da CNET tem uma aposta muito bem fundamentada: segundo eles, os novos smartphones serão mostrados ao mundo no dia 10 de setembro.

O palpite faz todo sentido: a Apple tem o costume de apresentar novos iPhones na semana do Labor Day americano (quando a data cai a partir do dia 5/9) ou na semana seguinte ao feriado (quando a data dele cai até o dia 3/9).

Em 2019, o Labor Day será no dia 2, uma segunda-feira; com isso, as datas mais prováveis para apresentação dos iPhones ficam sendo nos dias 10 ou 11 da semana seguinte. Como o dia 11 de setembro é geralmente evitado, por razões óbvias, ficamos com a opção mais provável para o dia 10, uma terça-feira.

Com essa data em mente, já podemos traçar um cronograma provável dos lançamentos dos próximos iPhones: se a coisa correr da mesma forma que nos anos anteriores, teremos a pré-venda dos aparelhos iniciada na sexta-feira, dia 13/9, em países selecionados; a venda em si será iniciada exatamente uma semana depois, no dia 20/9. Isso, claro, não leva em conta o Brasil, que deverá receber os novos aparelhos somente alguns meses depois.

Quanto à liberação das versões finais do iOS/iPadOS 13, normalmente a Apple lança tudo na semana ao evento especial, então poderemos vê-las nos dias 16 ou 17/9 — é só um palpite, entretanto.

Resta saber, agora, o que a Apple apresentará de fato: nós já temos uma boa suspeita (você pode acompanhar todos os rumores pertinentes aos novos iPhones por aqui), mas vai que a Maçã está guardando uma carta na manga? Vamos aguardar.