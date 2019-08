Desde o primeiro momento do anúncio do Apple Card, a Maçã posicionou seu cartão de crédito como uma opção muito mais fácil de se obter e usar em relação a outros concorrentes do segmento.

E a promessa é real: basta ver o vídeo abaixo (retirado dessa página), que entrou no ar hoje, guiando potenciais clientes sobre como pedir seu próprio Apple Card. Spoiler: é muito fácil.

Como descreve o pequeno vídeo-tutoria, todo o processo para pedir o Apple Card consiste nos seguintes passos:

Abrir o app Wallet, no iPhone, e tocar no sinal de “+”; Selecionar a opção “Apple Card”; Passar pela tela de apresentação e confirmar/inserir seus dados pessoais, como nome, email e telefone; Conferir, na tela seguinte, o limite oferecido (a Apple e o Goldman Sachs calcularão tudo em tempo real) e aceitar os termos e condições.

Pronto — não há passo cinco! Uma vez concluído o processo, o Apple Card digital já será adicionado ao seu Wallet e configurado como cartão principal do aplicativo. O cartão físico, por sua vez, será enviado para você e chegará em alguns dias, sendo ativado daquela forma que já conhecemos.

Isso tudo, claro, será restrito (por enquanto) a residentes dos Estados Unidos e só poderá ser feito por quem tiver um iPhone com Face ID ou Touch ID — com a exceção do iPhone 5s, que não é compatível com o Apple Card.

É bom notar, também, que os passos acima referem-se a pessoas que estão sendo convidadas para o período de testes do Apple Card, que já está acontecendo há algumas semanas. Pode ser que, até o lançamento do cartão, o processo mude ligeiramente — mas ele já está tão bem pensado e azeitado que não vejo razões para mudar daqui até as próximas semanas.

O fato é que, para os americanos, só resta sentar e aguardar: como confirmado por Tim Cook na última conferência de resultados financeiros da Maçã, o cartão de crédito da empresa será lançado ainda esse mês. Ou seja, está pertinho.

via MacRumors