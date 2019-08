Se tem uma coisa da qual a Apple não abre mão, é uma trilha sonora estilosa e apropriada para seus comerciais. Claro, o desenvolvimento de produtos pode estar se arrastando um pouco e a venda de iPhones pode estar em baixa, mas se continuarmos tendo killer tracks em comerciais bacanas, tudo estará bem.

Nessa tônica, você sabia que a Apple mantém uma playlist no Apple Music com todas as trilhas sonoras dos seus comerciais recentes? Pois é, nós também não — mas ela existe, e se chama, apropriadamente, “Heard in Apple Ads” (“Escutado em Comerciais da Apple”, mas que foi bizarramente traduzido para “Evento Especial da Apple 2017”). 😖

Temos, na lista, uma relação frequentemente atualizada de todas as músicas destacadas em comerciais da Maçã. Para vocês terem uma ideia, a playlist já conta com a canção “Nice”, de Latroit, que sonorizou os comerciais mais recentes da empresa vendendo o Face ID dos iPhones.

Seria legal que a lista fosse expandida para incluir também comerciais mais antigos da Maçã, mas isso é pedir demais, naturalmente. E, por mais que você ainda tenha que ter uma conta no Apple Music para ouvir as músicas por inteiro, ao menos a lista lhe poupa de uma ida ao Shazam mesmo que você não esteja na plataforma musical da Maçã.

Legal, não é?

via iMore