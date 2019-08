App brasileiro ensina crianças sobre espécies em extinção

Dentre os milhares de joguinhos e aplicativos com conteúdo não muito, digamos, construtivo, é bom ter algumas opções em seu iPhone para que as crianças tenham acesso a um pouco mais de informação e conteúdo educativo. O app Animais no Planeta, do desenvolvedor brasileiro Leonardo Amora, é uma ótima opção para isso.

Com visual apurado, a ideia do app é apresentar às crianças animais dos mais diferentes pontos do planeta. Temos aqui um claro propósito de levar à nova geração um conhecimento mais aprofundado sobre espécimes em extinção; até o momento, são 16 animais ameaçados que podem ser explorados de acordo com seu lugar na Terra, desde os ursos polares no ártico aos elefantes nas savanas da África.

O aplicativo conta com um “Livro do Conhecimento” cheio de informações adicionais sobre as espécies, como termos técnicos e dados sobre cada um dos animais; quando as crianças estiverem bem afiadas no conhecimento, poderão participar de um quiz com mais de 30 perguntas relacionadas a cada tema.

Temos, ainda, uma ferramenta pela qual os pequenos usuários podem tirar fotos das suas viagens virtuais, documentando descobertas e gravando momentos especiais.

Animais no Planeta custa R$10,90 na App Store e não conta com compras internas — o modelo inclui todo o conteúdo com essa simples compra inicial, e Leonardo promete adicionar novos animais, jogos e idiomas (atualmente, temos suporte ao português, ao inglês e ao espanhol) nas futuras atualizações.

Vale a pena dar uma olhada!