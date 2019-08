Pin it

Após a confirmação do CEO da Maçã sobre o lançamento do Apple Card, a divulgação do contrato com o Goldman Sachs e um novo vídeo exibindo como solicitar o cartão, os primeiros usuários estão sendo convidados a testar o Apple Card nos Estados Unidos, onde o serviço está disponível inicialmente. As informações são do TechCrunch.

Segundo a notícia, um número limitado de clientes que se inscreveram no site da Apple para serem notificados sobre o lançamento do cartão agora podem solicitá-lo a partir do app Wallet — ao que tudo indica, os convites estão sendo distribuídos aleatoriamente para essas pessoas.

A Apple não divulgou exatamente quantas fazem parte do teste de lançamento, mas é provável que o cartão seja disponibilizado para a base geral de clientes da Maçã nos EUA ainda neste mês.

Como parte desse lançamento inicial, a Apple publicou uma série de vídeos em seu canal no YouTube (em inglês) explicando como configurar e usar o Apple Card no iPhone, incluindo o tutorial guiado que divulgamos ontem.

Como ativar seu o cartão de titânio com o iPhone XS/XR

Ative o seu cartão de titânio do Apple Card hoje. Basta abrir sua embalagem, despertar o seu iPhone e mantê-lo perto para iniciar o processo.

Como ativar seu o cartão de titânio com o iPhone X e anteriores

Ative o seu cartão de titânio do Apple Card com o seu iPhone X ou anteriores. Basta abrir sua embalagem e seguir as instruções de ativação no app Wallet.

Como fazer uma compra em lojas

É rápido e fácil comprar coisas em lojas com o Apple Card. Você pode usar o Apple Pay onde quer que veja um terminal.

Como fazer uma compra online

Fazer compras online com o Apple Card é tão fácil quanto usar o Apple Pay. Você pode comprar coisas com um olhar.

Como encontrar o número do seu cartão

Quando você estiver comprando online com o Apple Card e precisar encontrar o número do seu cartão, ele está logo no app Wallet.

Como ver o seu Daily Cash

Você recebe o Daily Cash com todas as compras feitas com o Apple Card. Veja como encontrá-lo no app Wallet.

Como verificar os seus gastos

O Apple Card foi projetado para acompanhar melhor os seus gastos. Você pode visualizar todas as compras feitas por semana, mês ou categoria.

Como fazer um pagamento

O Apple Card foi projetado para ajudá-lo a pagar menos juros quando efetuar um pagamento em aberto.

Como obter suporte 24/7

Se você precisar de ajuda com seu Apple Card, não haverá espera. Obter suporte é tão fácil quanto enviar uma mensagem.

Vale relembrar que, para solicitar um Apple Card, o usuário deve ser um cidadão ou residente legal nos EUA e ter pelo menos 18 anos. Além disso, é necessário possuir um iPhone rodando o iOS 12.4 ou superior.

