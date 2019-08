A cada dia, fica mais clara a imagem do futuro MacBook Pro de 16 polegadas, que começou como um rumor distante e agora é uma possibilidade real e para um futuro imediato. As especulações mais recentes sobre a futura máquina vêm do analista Jeff Lin, da IHS Markit, e trazem algumas novas possibilidades sobre ela.

Segundo Lin, os novos MacBooks Pro virão para substituir — e não complementar — as versões de 15 polegadas da linha. De fato, como a tela do modelo se estenderá para mais perto da borda do chassi, teremos uma máquina com tamanho físico muito similar ao dos modelos atuais. O analista afirmou, inclusive, que a produção do MacBook Pro de 15 polegadas será encerrada em novembro próximo, enquanto o modelo de 16″ entrará em produção já em setembro, talvez para um lançamento em outubro.

O legado dos MacBooks Pro de 15″, entretanto, viverá no novo modelo: segundo Lin, os novos computadores preservarão os chips Intel “Coffee Lake-H“ de nona geração, que são usados nos modelos atuais da máquina da Maçã. Ainda de acordo com o analista, usuários poderão configurar os novos MacBooks Pro com processadores Core i9 de 2,4GHz e até 8 núcleos — exatamente como é hoje.

Lin não se pronunciou sobre outro dos principais rumores acerca do novo MacBook Pro: o de que o modelo reestreará os teclados com mecanismo tesoura nos computadores da Maçã. Como outros analistas renomados já “confirmaram” essa novidade, entretanto, podemos dar a possibilidade quase como certa, também — mas teremos, claro, de aguardar para saber com certeza.

via 9to5Mac