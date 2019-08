Há pouco menos de um ano, demos aqui o alerta de um aplicativo golpista, com uma técnica das mais descaradas, que se passava por medidor de batimentos cardíacos para levar R$330 dos consumidores incautos. Após a polêmica, o app foi removido da App Store, mas adivinhem — ele está de volta sob uma nova identidade.

Quem nos alertou sobre o inglório retorno foi nosso leitor Dhuanny Almeida, pelo Twitter, notando que o app não só está de volta, como está sendo anunciado no YouTube — ou seja, mais uma legião de incautos poderá cair no golpe do Touch ID. Agora, o aplicativo se apresenta como “Pulso. Batimento Cardiaco” e sua desenvolvedora é registrada como BIZNES-PLAUVANNYA,PP.

Os caras chegaram a um novo nível de fraude @MacMagazine pic.twitter.com/GOK4rVMPfj — Dhuanny Almeida (@Niight) August 3, 2019

A técnica de extorsão é a mesma utilizada anteriormente: o app afirma que, para medir seus batimentos, necessita que você repouse o dedo no botão de início do iPhone. Ao tocar na opção para iniciar a medição, o aplicativo baixa o brilho da tela ao mínimo possível e exibe uma tela pedindo que você adquira sua versão completa, que tem o custo anual de R$340 (sim, ladrões também sofrem com a inflação); você, entretanto, provavelmente não estará enxergando nada disso, com a tela em brilho mínimo. E, com o dedo no botão de início, o Touch ID é ativado automaticamente e a compra interna é registrada.

Para comprovar o golpe, basta ver que a “medição” dos batimentos continua mesmo que você não mantenha seu dedo no botão de início — de fato, ela é registrada mesmo que seu iPhone ou iPad não tenha um botão de início e seja baseado no Face ID, em vez disso.

Ao menos, nossos queridos golpistas são educados o suficiente para disponibilizar, no app, um link para a página de assinaturas da Apple — nela, você pode pedir o cancelamento da sua compra em até 24 horas para ter seu dinheiro devolvido.

Como de costume, fiquem atentos, denunciem quaisquer irregularidades vistas na App Store e façam barulho com esse tipo de ocorrência; não é possível, afinal, que a equipe de aprovação da loja deixe passar um golpe como esses não uma, mas duas vezes. Ah, e caso você esteja em busca de um app que meça seus batimentos cardíacos, repetimos nossa recomendação do post anterior: o brasileiro Heart Care.