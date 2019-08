Apple entra na onda do ASMR com novos vídeos da série “Filmado com iPhone”

Das duas uma: ou você ama ou você odeia vídeos de ASMR, a nova mania do YouTube na qual pessoas sussurram em microfones e usam todos os tipos de artifícios sonoros para lhe causar pequenos arrepios (especialmente se você estiver usando fones de ouvido) e ajudar a relaxar. Sendo como for, é bom avisar que a Apple é a mais nova adepta do fenômeno.

A Maçã publicou hoje, em seu canal do YouTube, quatro novos vídeos da série “Filmado com iPhone” — e todos eles giram em torno, como você pode imaginar, do ASMR. Os curtas foram gravados em belas paisagens naturais ou em locais de, digamos, sons interessantes; além do som ambiente, um deles conta ainda com uma narração caracteristicamente sussurrada.

Além das imagens, todos os sons também foram capturados com iPhones. Os curtas foram feitos com iPhones XS e XS Max pelo videomaker Anson Fogel e, como lembra a Apple, equipamentos adicionais foram utilizados na produção.

Confira os filmetes abaixo — de preferência com fones de ouvido.

Whispers From the Ghost Forest

Desanuvie com a lenda sussurrante da Floresta Fantasma.

Satisfying Woodshop Sounds

Saboreie os sons rítmicos da madeira enquanto ela é raspada e esculpida para se transformar numa bela obra de arte.

Crunching Sounds on the Trail

Siga os satisfatórios sons de pegadas, onde quer que a trilha te leve.

A Calm Rain at Camp

Mergulhe na batida dos pingos de chuva — sem se molhar.

E aí, curtiram?