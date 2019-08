Finjam surpresa: o Apple Watch foi responsável por quase metade de todas as vendas de smartwatches lançados no segundo trimestre deste ano, tornando-se mais uma vez o gadget mais popular do mercado, de acordo com uma nova pesquisa compartilhada pela Strategy Analytics.

Segundo os dados da firma, a Apple vendeu cerca de 5,7 milhões de Watches durante o último trimestre, conquistando uma participação de mercado de 46,4% — o que, é claro, contribuiu para a empresa manter sua liderança no ranking. No geral, de abril a junho foram vendidos 12,3 milhões de smartwatches em todo o mundo.

O crescimento nas vendas de Apple Watches também contrastaram com os números da Maçã referentes ao mesmo período de 2018, quando a empresa comercializou cerca de 3,8 milhões de dispositivos. Graças ao Watch, ainda, o mercado de smartwatches como um todo cresceu 43,6% no último ano.

Em segundo e terceiro lugares vieram a Samsung e a Fitbit respectivamente, com cerca de 2 milhões e 1,2 milhão de smartwatches vendidos em todo o mundo. Das três, a Fitbit foi a única que teve uma queda nas suas vendas, fazendo com que a participação dela no mercado mudasse de 15,2% em 2018 para 9,8% neste ano.

via CNET