PDF Expert chega à versão 7 gratuito e com assinaturas; Google Fit e Tradutor ganham novidades

E cá estamos nós novamente com as atualizações recentes mais importantes de aplicativos populares da App Store!

Vamos dar uma olhada nelas?

PDF Expert 7

O leitor e editor de PDFs da Readdle ganhou recentemente sua maior atualização em anos.

Com a sua sétima versão, chegou também um novo modelo de negócios: a partir de agora, o aplicativo é gratuito e conta com quase todos os recursos presentes nas versões anteriores; uma versão paga, desbloqueada por meio de assinatura, traz um mundo de novas ferramentas para quem queira ainda mais poder com seus PDFs.

A versão gratuita do PDF Expert 7 tem um novo design, mais intuitivo e com recursos dispostos de forma mais simples. É possível comprimir PDFs e fazer edições básicas neles, bem como anotações, comentários e outras mudanças menores, tudo pela nuvem e sincronizado entre seus dispositivos.

Já o PDF Expert 7 PRO, que custa US$50 por ano, traz edição avançada de texto dentro dos PDFs, conversão de arquivos Word, Excel, PowerPoint e imagens para o formato, interface personalizável com movimentação de ferramentas, recurso para reduzir o tamanho de arquivos e muito mais.

Usuários de versões anteriores do software têm acesso a alguns desses recursos, como mostra a tabela abaixo:

O PDF Expert 7 está disponível gratuitamente na App Store.

Google Fit

A plataforma de saúde e monitoramento de exercícios do Google, por sua vez, ganhou algumas novidades interessantes tanto no iOS quanto no Android. A primeira delas é um Modo Escuro próprio, que pode ser ativado nas configurações dentro da sua página de perfil.

Além disso, temos agora monitoramento de sono manual — isto é, o usuário pode digitar seus hábitos de sono para que o aplicativo faça os cálculos e dê conselhos; anteriormente, esse recurso só estava disponível para quem tivesse monitores externos, como relógios ou pulseiras inteligentes.

O Google Fit trouxe também uma novidade para quem grava caminhadas ou corridas: você pode ver suas rotas em um mapa com o tempo de início e a duração total do exercício. Por fim, é possível adicionar seu último treino na tela de início para acessar suas estatísticas rapidamente.

Google Tradutor

O indefectível tradutor da gigante de Mountain View, por sua vez, ganhou melhorias para a sua câmera: agora, ela reconhece 88 idiomas e pode traduzir termos para outras 103 línguas. Ela também conta com detecção automática de idioma e tem acesso à tecnologia de tradução automática neural, que dá resultados melhores e mais fiéis.

Darkroom

O editor de fotos para iOS ganhou um recurso há muito solicitado pelos usuários: um histograma próprio e inteligente, que, além de exibir as curvas da imagem, traz uma série de guias inteligentes para que mesmo os usuários mais básicos saibam com que tipo de informações estão lidando. O histograma pode ser acessado no menu de ações ou nas configurações; no iPad, ele fica ativado por padrão na parte de cima do menu de ferramentas.

Além disso, a versão 4.2 do Darkroom traz a indicação de pixels brancos e pretos puros, ferramentas de iluminação e escurecimento e muito mais. Ele pode ser baixado gratuitamente na App Store, com várias ferramentas desbloqueadas com compras internas.