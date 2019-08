O jailbreak já foi, de fato, uma prática muito mais comum entre usuários de iPhones, mas isso não significa que ninguém mais adere ao método para desbloquear o iOS atualmente. Como informamos, ainda existem softwares que realizam o desbloqueio do smartphone, abrindo-o para uma série de funções e recursos que não são oficiais — o que pode gerar, por vezes, consequências negativas.

Recentemente, o leitor Wesley Cariolano contatou o MacMagazine para informar que havia sido banido do WhatsApp por usar o mensageiro em um iPhone com jailbreak. De acordo com uma página de suporte do WhatsApp, o app realmente não oferece suporte a aparelhos desbloqueados, uma vez que o modelo de segurança do software (como as mensagens criptografadas de ponta a ponta) pode não funcionar adequadamente em iPhones jailbroken.

Contudo, nem todos os usuários que possuem aparelhos com jailbreak são banidos do serviço; segundo o leitor e participante do MM Tour, Anderson Silva (adepto do jailbreak), é provável que o WhatsApp proíba usuários de usarem certos tipos de tweaks , especificamente aqueles que alteram o funcionamento padrão do serviço (como não mostrar quando você está online ao acessar o serviço, ocultar o seu status, etc.).

Dessa forma, outros ajustes, relacionados mais com o sistema em si do que com o funcionamento do WhatsApp podem, digamos, passar “batido” pelo serviço, a exemplo de tweaks que, por exemplo, forçam o Modo Escuro em diversos apps. Portanto, a linha entre possuir um aparelho com jailbreak e ser banido do WhatsApp parece ser bem tênue.

A mesma coisa começou a acontecer com usuários que utilizavam versões modificadas do WhatsApp (muitas das vezes para conversar por meio de dois números diferentes no mesmo aparelho), a exemplo dos apps WhatsApp BG e WhatsApp Plus. Nesses casos, porém, alguns usuários foram banidos temporariamente, como divulgado pelo blog ToksTech.

Fica então o alerta para todos que utilizam (ou planejam usar) jailbreak em seus aparelhos e, ao mesmo tempo, dependem do WhatsApp diariamente. O “expurgo” parece ter começado.

Imagem: Kaspars Grünwalds / Shutterstock.com