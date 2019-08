O MacRumors informou que a Apple pode ter adquirido a startup Fashwell, criadora de uma tecnologia com base em inteligência artificial capaz de reconhecer produtos em imagens — e, consequentemente, facilitando o processo de venda de tais produtos para pessoas interessadas.

A compra não foi confirmada, mas os indícios são fortes. Isso porque o cofundador e CEO da startup, Matthias Dantone, e os CTOs , Lukas Bossard, e o Michael Emmersberger, atualizaram seus currículos recentemente informando que estão trabalhando na Apple desde janeiro passado na área de aprendizado de máquina (machine learning)— ou seja, as chances de a aquisição ter acontecido no fim de 2018 são grandes.

O MacRumors indicou também que cinco de seis outros ex-empregados da Fashwell estão na Apple, com muitos deles também na equipe de aprendizado de máquina. O site da Fashwell ainda está no ar, mas não foi atualizado desde o final de 2018 — bem como a conta da empresa no Twitter.

Além da tecnologia de busca visual em fotos, a API criada pela Fashwell suporta tags, o que faz basicamente qualquer imagem ser compatível com o recurso de busca visual; a ferramenta também oferece uma recomendação visual (ao fazer o reconhecimento de um produto, outros podem ser sugeridos com base nisso).

A especulação do MacRumors é que a Apple possa usar tal tecnologia para melhorar a experiência de compra de seus clientes, seja pela Apple Online Store ou pelo aplicativo Apple Store.