Na última vez que tocamos nesse assunto, no fim de fevereiro passado, o iOS 12 estava instalado em 80% dos todos os dispositivos.

Agora, pouco mais de um mês antes do lançamento do iOS 13, a décima segunda versão do sistema operacional móvel da Maçã atingiu 88% de base instalada.

Como a Apple chegou a esse número? De acordo com a empresa, ela analisa todos os iPhones, iPads e iPods touch que acessam a App Store — essa última medição foi feita no dia 6 de agosto.

Comparativamente, nesse mesmo período do ano passado, o iOS 11 estava instalado em 85% dos aparelhos — ou seja, a Apple está conseguindo melhorar o seu ritmo de distribuição de novas versões do iOS.

Outra métrica que a Maçã passou a adotar de um tempo para cá é levando em consideração apenas os dispositivos lançados nos últimos quatro anos. Nessa análise, chegamos a 90% de aparelhos rodando o iOS 12.

No mundo Android sabemos que as coisas funcionam de uma forma muito diferente — até por conta da limitação que o Google tem de liberar as atualizações para aparelhos de fabricantes parceiras. Ainda assim, vale uma rápida análise.

A versão do sistema equivalente ao iOS 12 é o Android Pie (versão 9), que atualmente está instalado em 10,4% dos smartphones; a versão anterior, o Android Oreo (8.0 e 8.1) tem uma base de 28,3%.

Entre os leitores do MacMagazine, o iOS 12 também representa exatamente 88%; já o iOS 13 beta, que a Apple não exclui das suas métricas, aqui representa 5,8%. 😉

via 9to5Mac