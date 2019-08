iOS 13 beta 6 traz ícone para Modo Escuro na Central de Controle, nova aparência para pastas e mais!

Conforme os testes seguem, a Apple continua implementando mudanças no mais popular dos seus sistemas operacionais: a versão beta 6 do iOS 13 trouxe mais uma leva de novidades para o sistema — algumas realmente novas, enquanto outras simplesmente desfazem mudanças trazidas em versões de testes anteriores.

A seguir, vamos dar um giro por tudo que há de novo.

Modo Escuro na Central de Controle

O Modo Escuro (ou “Aparência Escura”, como a Apple tem chamado nas versões beta até o momento) já podia ser ativado pela Central de Controle simplesmente tocando e segurando o seletor de brilho, mas a Maçã adicionou uma forma ainda mais fácil de evocá-lo pela interface: agora, temos um botão próprio para o recurso.





O botão pode ser adicionado à Central de Controle na configuração da tela, e tem uma animação bem bonitinha quando é ativado ou desativado.

Não sabemos se ele permanecerá no sistema, entretanto.

Nova aparência das pastas

Até o iOS 13 beta 5, as pastas tinham uma aparência esbranquiçada, com transparência leve; na nova versão de testes, a opacidade foi bastante diminuída, e a aparência das pastas está muito mais discreta e “transparente”.

Isso é legal para dar mais destaque aos seus wallpapers, mas pode dar uma sensação de maior desorganização nas suas telas iniciais — o que vocês acharam?

Ocultar prévias de links

Agora, o Safari conta com uma opção de desabilitar as prévias de links — as janelas que são abertas com um preview daquele conteúdo quando você pressiona uma URL ou um botão no navegador.





A configuração não é global: ela funciona por site, o que pode ser útil para evitar que links de páginas suspeitas sejam carregados sem o seu consentimento.

Aviso no uso de Bluetooth

A Apple incluiu no sistema um aviso que será exibido aos usuários que estiverem emparelhando ou instalando determinados dispositivos Bluetooth por meio de apps de terceiros.

O texto deixará claro que aquele aplicativo poderá usar a conexão para encontrar e conectar acessórios Bluetooth que estejam próximos, e poderá ativar o Bluetooth para saber quando o iPhone ou iPad em questão estiver próximo do acessório.

Voltando atrás no ícone 4G e na barra de volume

Ao menos duas mudanças vistas no iOS 13 beta 5 foram canceladas nessa nova versão de testes: uma delas é o ícone de 3G/4G/LTE, que tinha crescido na versão anterior e agora voltou ao tamanho normal.

Além disso, a nova barra de volume voltou a ter 16 níveis de ajuste — na versão anterior, esse número tinha sido expandido para 34, mas a Apple resolveu voltar ao padrão usual, por algum motivo.

Novas tela iniciais na App Store e no Fotos

Agora, a tela de novidades da App Store destaca o Apple Arcade, que está chegando; ao tocar na aba “Jogos”, um enorme anúncio dá ainda mais destaque ao serviço e oferece ao usuário a opção de notificá-lo quando a plataforma for ao ar.





O Fotos também ganhou uma tela de novidades renovada, destacando os novos recursos do aplicativo.

Siri não lê mais mensagens

Uma das novidades da dupla iOS 13 + AirPods (de segunda geração)/fones da Beats é o recurso no qual a Siri se torna capaz de ler mensagens de texto que acabaram de chegar no iPhone. No iOS 13 beta 6, entretanto, o recurso foi removido — não sabemos se para a realização de algum ajuste ou se definitivamente.

Política de privacidade do Apple Card

A Apple fez algumas modificações envolvendo políticas de privacidade (basicamente perfumarias aqui e ali), No caso do Apple Card, a mudança foi sensível a ponto de valer o destaque: agora, a empresa informa que o seu telefone poderá usar a sua localização para ajudar a fornecer nomes de estabelecimentos quando você utilizar o seu cartão físico do Apple Card.

E vocês, encontraram mais alguma novidade? Deixem seus achados logo abaixo, nos comentários. E bons testes!

