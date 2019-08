É, pessoal, podem ir marcando em suas agendas: veremos o MacBook Pro de 16 polegadas em outubro próximo. A Apple, claro, não confirmou nada, mas considerando a quantidade de fontes razoavelmente confiáveis reiterando o rumor, é difícil acreditar que algo diferente disso — caso não haja um ciclone (real ou figurativo) em Cupertino até lá. Hoje, mais um veículo veio corroborar as especulações.

Dessa vez, as informações são da firma de pesquisa taiwanesa TrendForce. Os analistas da empresa publicaram um relatório com previsões do mercado de notebooks no terceiro trimestre de 2019, e, em meio aos prognósticos de diversas marcas e sub-segmentos, temos uma breve menção à futura máquina da Maçã:

De acordo com as previsões para vendas de notebooks no terceiro trimestre, a demanda por Chromebooks continuará alta por conta do período de volta às aulas; ao mesmo tempo, nós veremos novos produtos chegando às prateleiras, como o MacBook de 16 polegadas da Apple, novos produtos da Dell com telas 16:10, o laptop de duas telas da ASUS e vários novos laptops dedicados a jogos, que estão com demanda cada vez mais alta.

O relatório fala em um “MacBook de 16 polegadas”, mas naturalmente a TrendForce está se referindo ao MacBook Pro de 16″ que já foi falado por diversos analistas e veículos com fontes confiáveis. Como vimos recentemente, o mais provável é que a nova máquina substitua os MacBooks Pro de 15 polegadas e que a Apple apresente sua nova criação em outubro próximo.

Outras especulações sobre a nova máquina afirmam que ela reestreará os teclados com mecanismo tesoura na Apple, encerrando os anos do experimento (falho) com o mecanismo borboleta. Também era dito que o computador seria o primeiro MacBook com tela OLED , mas esses rumores esfriaram — é provável que vejamos um portátil da Maçã com essa tecnologia de tela em breve, mas o lançamento de outubro deverá vir, ainda, com uma tela LCD .

Juntando esses rumores ao falatório sobre possíveis novos iPads, podemos esperar um evento especial da Apple em outubro — isso, claro, caso a empresa tenha ânimo para duas keynotes em pouco mais de um mês, já que em setembro teremos a apresentação dos novos iPhones. Isso já aconteceu, mas pode ser também que a Maçã prefira apresentar o novo MacBook Pro simplesmente com um comunicado à imprensa; teremos de aguardar para ver.

via iDownloadBlog