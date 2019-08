Talvez muitos de vocês não lembrem mas, em 2012, a Apple lançou um programa chamado “Mastered for iTunes”, que nada mais era que uma série de ferramentas e incentivos para que gravadoras, produtores e selos disponibilizassem músicas especialmente masterizadas para a plataforma — isto é, com a melhor qualidade possível de ser reproduzida no ecossistema da Maçã.

De lá para cá, muita coisa se alterou, é claro: a forma de escutarmos músicas mudou, o iTunes morreu e o streaming é o rei das paradas. Para acompanhar os novos tempos, a Apple resolveu matar o “Mastered for iTunes” e substituí-lo por um novo selo, chamado “Apple Digital Masters“.

A iniciativa traz vários dos elementos que caracterizaram o “Mastered for iTunes” nos seus anos de existências, e consiste principalmente numa forma de incentivar os criadores e produtores musicais a disponibilizar seu conteúdo masterizado e em qualidade máxima nas plataformas da Apple, o que pode ser feito com diretrizes e ferramentas especiais oferecidas pela empresa. Com isso, a experiência sonora dos arquivos no Apple Music ou na iTunes Store é a mais próxima possível da master tape, que é a gravação original.

É bom notar que isso não significa que a Apple começará a lidar com arquivos lossless — a Maçã continua adotando o formato AAC, comprimido, para o conteúdo musical nas suas plataformas, mas as ferramentas disponibilizadas pela empresa fazem com que o conteúdo chegue mais perto da qualidade de um formato FLAC, por exemplo.

Segundo a Apple, boa parte dos artistas e produtores na sua plataforma já fazem parte do programa. A empresa afirma que 75% das músicas no Top 100 das paradas nos Estados Unidos já têm o selo “Apple Digital Masters”, e o número cai um pouco, para 71%, considerando as paradas globais.

Infelizmente, até o momento, é impossível para nós, consumidores, sabermos se uma determinada canção no Apple Music está dentro dos padrões do “Apple Digital Masters”. Por outro lado, se você ainda tem o hábito de comprar músicas pela iTunes Store, isso é possível: basta clicar com o botão direito em qualquer faixa da sua biblioteca e ir em “Obter Informações”; o selo “Apple Digital Masters”, se aplicável, estará à direita.

via The Verge