Samsung apaga comerciais que zombavam do iPhone após lançar Galaxy Note10 sem conector para fones de ouvido

Em 2016, quando o iPhone 7 foi lançado sem a saída de áudio de 3,5mm, muitas fabricantes tiraram aquele sarro da Apple pela “coragem” de retirar o bendito conector de fones de ouvido que nunca nos deixou na mão. Uma dessas empresas, é claro, foi a Samsung, que brincou com o assunto algumas vezes.

Bem, nesta semana a sul-coreana mostrou ao mundo o Galaxy Note10 e o Note10+, seus mais novos flagships. Uma das novidades? A empresa também optou por tirar a saída de áudio de 3,5mm afirmando que precisava do espaço para maximizar a bateria e para incluir um motor vibratório mais preciso.

Bem, a melhor forma para lidar com isso é, sem dúvida, fingir que você não falou mal da concorrência e apagar todos os comerciais que brincavam com isso, não é mesmo? Foi exatamente isso que a Samsung fez, como informou o Business Insider.

O site descobriu que o comercial “Growing Up” (que era muito bom, por sinal e promovia o Galaxy Note8 em prol do iPhone X) foi removido da conta americana da Samsung, no YouTube, que tem quase 1,7 milhão de inscritos. Ele também não está mais disponível no canal principal da Samsung, que tem 3,7 milhões de seguidores. Uma continuação do anúncio, lançado em maio de 2018, também desapareceu dos canais do YouTube da Samsung.

Pelo menos por enquanto, o comercial “Growing Up” ainda sobrevive em alguns canais da Samsung espalhados pelo mundo (como, por exemplo, a conta da empresa na Malásia) — veremos até quando, é claro.

Quem será que está rindo agora, hein?!

via 9to5Mac