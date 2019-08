Não é exatamente um segredo que a Apple possui, já há um bom tempo, um programa de testes de carros autônomos nos Estados Unidos.

Há alguns meses, no entanto, a companhia havia reduzido o número de motoristas da sua frota de veículos — sim, apesar de serem autônomos, leis exigem a presença de um motorista em todos os testes; agora, esse número de condutores voltou a subir, como divulgado pelo macReports.

De acordo com novos dados do Departamento de Veículos Automotores (Department of Motor Vehicles, ou DMV) da Califórnia, a Apple agora tem um total de 69 carros autônomos e 143 motoristas certificados na estrada, ante 110 divulgados em abril passado. O número de veículos, por outro lado, permanece o mesmo, o que significa que os testes em si estão de acordo com o cronograma interno da companhia.

Com isso, os dados da frota de testes com veículos autônomos na Califórnia está disposto da seguinte forma, segundo dados do DMV:

Cruzeiro GM : 258 carros e 760 motoristas;

: 258 carros e 760 motoristas; Waymo : 135 carros e 321 motoristas;

: 135 carros e 321 motoristas; Apple : 69 carros e 143 motoristas;

: 69 carros e 143 motoristas; Tesla: 32 carros e 136 motoristas.

Muito do que se sabe sobre os testes com carros autônomos da Apple vem justamente de registros com órgãos reguladores da Califórnia. No começo deste ano, por exemplo, a gigante de Cupertino compartilhou sua filosofia por trás dos testes com veículos autônomos, explicando que seu objetivo é usar autonomia para tornar “produtos e serviços mais inteligentes, mais intuitivos e mais personalizados”.

via 9to5Mac