Hoje é dia dos acessórios: a Apple atualizou há pouco um dos seus adaptadores USB-C, e duas fabricantes reconhecidas lançaram novas opções que podem agradar a usuários de Macs e do ecossistema da Maçã em geral.

Vamos dar uma olhada em tudo?

Apple

A empresa já vende o Adaptador de USB-C para AV digital multiporta desde 2015, mas ele recebeu uma boa atualização: a partir de agora, o acessório traz uma saída HDMI 2.0, capaz de transmitir vídeo 4K (3840×2160 pixels) a 60Hz — anteriormente, a porta era de versão 1.4 e capaz de transmitir somente vídeo 1080p a 60Hz ou 4K a 30Hz.

O novo adaptador é capaz, também, de transmitir conteúdo HDR10 e Dolby Vision quando conectado a dispositivos compatíveis. A Apple lembra que, para transmitir vídeo 4K a 60Hz, você precisa ter um MacBook Pro de 15 polegadas (2017 ou superior), um iMac com tela Retina (2017 ou superior), um iMac Pro ou um iPad Pro. Além disso, você também precisa de um monitor, TV ou projetor compatível, é claro.

O adaptador está à venda na Apple Online Store brasileira por R$450, mesmo valor da versão anterior. Para certificar-se de que você está levando o novo (já que eles são idênticos), confira o modelo que você está comprando: o novo adaptador tem o código A2119 , enquanto o antigo é o A1621 .

Satechi

A Satechi, por sua vez, lançou dois novos acessórios interessantes. O primeiro deles é o 72W Type-C PD Car Charger Adapter, um adaptador de energia veicular com uma porta USB-C capaz de carregar até mesmo MacBooks — ela fornece 60W de energia, o que é suficiente para dar carga em computadores parrudos (a uma velocidade moderada, é bom notar).

O acessório conta ainda com uma porta USB-A comum, capaz de fornecer até 12W de energia a dispositivos secundários, como um iPhone ou um iPad. Ele conta com proteções contra curtos-circuitos e superaquecimento, e sai por US$30 no site da fabricante.

Além disso, temos um novo cabo USB-C para Lightning com certificado MFi. Com 1m de comprimento e feito de nylon trançado, o cabo é capaz de fornecer energia a altas taxas (29W, 30W, 61W ou 87W), dependendo do adaptador de tomada com o qual você o combinará. Ele custa US$25 no site da fabricante.

mophie

A mophie, por sua vez, lançou dois acessórios que já estão sendo vendidos pela própria Apple. O que é notável, aqui? Trata-se dos primeiros carregadores sem fio múltiplos vendidos pela Maçã desde o infame cancelamento do AirPower.

O wireless charging dual pad é, como você provavelmente imagina, um carregador sem fio compacto e elegante com espaço para dois dispositivos — ao contrário do AirPower, entretanto, as posições são fixas.

Ele é capaz de fornecer 7,5W para cada dispositivo (o máximo aceito pelos iPhones, atualmente) e conta ainda com uma porta USB-A para que você carregue um terceiro dispositivo com cabo. Na Apple Online Store americana, ele sai por US$100.

Temos, ainda, o 3-in-1 charging pad, que é muito parecido com o acessório anterior mas conta, ainda, com espaço para carregamento de um Apple Watch. O acessório coloca o reloginho em posição apropriada para o modo Nightstand, e tem uma inscrição indicando que você carregue o estojo dos seus AirPods à esquerda, para não obstruir a tela do Watch. Ele sai por US$140, na Apple.