Apple Music for Artists sai da fase beta e ganha app com mais dados

Há cerca de um ano e meio, falamos aqui sobre o Apple Music for Artists, plataforma então recém-criada pela Apple que tinha como objetivo conectar os artistas do Apple Music ao desempenho do seu conteúdo — ou seja, uma forma fácil de acessar as estatísticas do seu trabalho na plataforma da Maçã.

Até então, o Apple Music for Artists estava disponível somente em fase beta e acessível apenas por um número limitado de artistas selecionados numa página da web. Agora, isso muda: a Apple lançou a versão final da ferramenta — com direito a um aplicativo para iOS!

Com a novidade, qualquer artista ou produtor que publique conteúdo no Apple Music pode entrar na plataforma e checar as estatísticas sobre suas músicas. É possível ver informações sobre contagem de reproduções, ouvintes diários, alcance de público, dados geográficos, de faixa etária, inclusões em playlists, compras de músicas na iTunes Store, visualização de vídeos e muito mais.

Uma das novidades recentes do Apple Music for Artists é a integração com o Shazam: com ela, artistas e produtores podem ver em quais localidades suas músicas são identificadas com mais frequência. A Apple contabiliza os dados sobre seu conteúdo desde o lançamento do Apple Music, em 2015, até as 24 horas mais recentes.

Notadamente, entretanto, não é possível cruzar dados: por conta da política de privacidade da Apple, não é possível, por exemplo, ver quantos jovens entre 18 e 25 anos ouvem suas músicas no Brasil. As estatísticas podem ser conferidas somente de forma avulsa, mesmo.

Todos os dados podem ser conferidos na interface web da plataforma e também no app para iOS, que pode ser obtido entrando com sua conta do iTunes Connect nesta página — ou criando seu perfil pelo mesmo link. Aproveite!

via TechCrunch