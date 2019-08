Apple Music para Android ganha Modo Escuro e letras sincronizadas; Google Maps, HBO GO e mais são atualizados

Alguns aplicativos para iOS (e Android) foram atualizados recentemente com novidades e recursos bem interessantes, entre eles o app do Apple Music para Android, que ganhou suporte ao Modo Escuro e às letras sincronizadas. Além disso, os apps Google Maps, HBO GO, Adobe Capture e Launch Center Pro também ganharam boas melhorias.

Vamos a elas?

Apple Music para Android

Ainda que esteja em fase beta, a Maçã está testando todos os (novos) recursos possíveis do app Apple Music para Android antes do lançamento oficial da versão 3.0 para todos os usuários — provavelmente junto ao lançamento do iOS 13.

Com a atualização mais recente, usuários do Android que se inscreveram para testar o aplicativo (por meio da Play Store) agora podem aproveitar o Modo Escuro no Apple Music, bem como as letras sincronizadas (recursos que também serão lançados no iOS 13).





No mais, a versão 3.0 da app de streaming de música da Maçã para Android também inclui a nova interface da janela “Reproduzindo”.

Google Maps

Em maio passado, comentamos como o Google alfinetou a Apple ao comparar, em um comercial, os recursos de mapas entre o Android e o iOS. Naquela ocasião, a gigante de Mountain View havia recém-lançado um novo modo de navegação AR , disponível apenas para dispositivos Pixel.

Com a atualização mais recente do Google Maps para iOS, o famigerado recurso de navegação em AR também aterrissou no sistema operacional da Maçã — além de chegar para todos os dispositivos Android. Assim, as direções AR do Google Maps, chamadas “Live View”, estarão disponíveis para qualquer aparelho que ofereça suporte ao ARCore/ARKit, para as rotas calculadas à pé.

É importante destacar que o recurso ainda está em fase beta, logo ele pode não estar disponível em todas as regiões inicialmente. Além disso, para garantir rotas precisas, o Google Maps solicitará que você segure seu telefone e escaneie o espaço em volta para que o app reconheça sinais de trânsito e pontos de referência para ter uma ideia de onde você está.

HBO GO

O app da plataforma de streaming da HBO também foi atualizado com algumas melhorias e a possibilidade, ainda, de baixar suas séries e filmes favoritos para assisti-los offline.

Adobe Capture

O app de design vetorial da Adobe para iOS ganhou, na sua última atualização, uma nova ferramenta chamada Ombre que permite aos usuários criar gradientes de cores personalizados a partir de imagens salvas e exportá-los para diferentes formatos.

A ferramenta, porém, está em fase de testes e os usuários podem exportar os gradientes salvos como uma imagem, SVG, gradiente incorporado ou CSS. Quando o recurso for lançado oficialmente, os gradientes também poderão ser salvos nas bibliotecas do usuários.

Launch Center Pro

O Launch Center Pro chegou à versão 3.1 com um novo recurso chamado “Icon Composer”, projetado para permite que o usuário crie o seu próprio ícone (com qualidade digna de App Store), o qual pode ser usado na tela de início do iOS a partir de um atalho do app Atalho (Shortcuts).

No geral, é possível automatizar diversas ações no iOS com o Launch Center Pro, incluindo pesquisas na web, buscar em aplicativos específicos, entre outros. O app é oferecido gratuitamente, mas para acessar todas as funções é necessário adquirir uma assinatura interna.

via 9to5Mac: 1, 2; 9to5Google; MacRumors