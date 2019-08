Testes de performance dos rádios de smartphones existem aos montes por aí, mas a Opensignal fez uma pesquisa bem diferente — e que leva a outras interpretações. A firma levantou dados sobre a recepção de 4G em vários países [PDF], levando em conta smartphones de três das principais fabricantes do mundo: Apple, Samsung e Huawei. E adivinhem: no Brasil, a Maçã acabou levando a melhor.

A pesquisa, que tem como intuito analisar “o impacto da experiência móvel de acordo com a escolha de uma marca”, mostrou que usuários de iPhones no Brasil desfrutam de uma velocidade média de 21Mbps no 4G; smartphones Huawei recebem dados a, em média, 19Mbps, enquanto os aparelhos da Samsung ficaram na lanterna, com 15Mbps.

Curiosamente (ou não), os resultados são bem diferentes da média global. Considerando os dados combinados dos 40 países pesquisados, a Samsung foi campeã em 35% dos territórios e mostrou o melhor desempenho com os aparelhos de alto nível (26Mbps de média). A Apple venceu na comparação dos smartphones médios, com os iPhones XR e X (16,5Mbps), enquanto a Huawei levou o comparativo entre os aparelhos de “baixo nível”, com 12,1Mbps.

Além do Brasil, a Apple viu os iPhones obterem a maior velocidade de 4G em alguns outros mercados, como Kuwait, Marrocos, Arábia Saudita, Argentina e Chile. Isso, claro, não é aleatório: os países onde o iPhone se saiu melhor no levantamento são justamente aqueles onde ele é menos popular — como o smartphone da Maçã é, nesses países, comumente restrito aos consumidores mais ricos, é de se esperar que ele seja usado em locais com cobertura melhor e em redes mais sólidas, com melhor confiabilidade.

A Opensignal fez também um levantamento da velocidade média de download dos smartphones de nível mais alto em cada país. Surpreendendo aproximadamente ninguém, a Coreia do Sul capitaneou o ranking, com uma velocidade média de 70,6Mbps; o Brasil ficou em 39º lugar, com 26,6Mbps, e o Iraque ficou na lanterna da lista, com velocidade média de 6,6Mbps.

via Olhar Digital