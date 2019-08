Seguindo o milenar mantra do devagar e sempre, a Apple continua a levar os veículos do Mapas para mais localidades com o intuito de renovar sua plataforma e trazer informações mais precisas para seus usuários. O mais novo país a receber os carros da Maçã é a Alemanha, como informou o Frankfurter Allgemeine.

Segundo a reportagem, os veículos da empresa começaram a percorrer as ruas, avenidas e estradas do país a no início de julho e ficarão por lá até setembro. A ideia é capturar dados geográficos, de estabelecimentos, ruas/estradas e pontos turísticos; além disso, serão coletadas as imagens para o Look Around — que, por enquanto, só está disponível em poucas regiões dos Estados Unidos, mas deverá se expandir em breve.

Como de costume, a captura de imagens dos Mapas da Apple é inteligente e embaça automaticamente rostos e placas de veículos, além de certos dados que podem ser considerados sensíveis. A Apple lembra que a pesquisa de dados com seus carros pode ser refeita de tempos em tempos — e ela já passou por vários países, como Canadá, Espanha, EUA, França, Irlanda, Itália, Japão, Porto Rico, Portugal e Reino Unido. Nada do Brasil até o momento, entretanto.

Expansão

Falando nisso, mais territórios estão ganhando a versão atualizada da cobertura do Apple Maps, como notou o MacRumors. São três localidades nos EUA: os estados do Texas e de Louisiana, bem como o sul do estado de Mississippi.

Com isso, os locais passam a ter informações muito mais ricas e precisas, com dados de terreno atualizados e indicações gráficas atualizadas de florestas, jardins, prédios, quadras de esportes e muito mais. A confiabilidade dos mapas também é aprimorada, com uma coleta recente e atualizada.

De qualquer forma, é bom que a Apple acelere: se a empresa quiser cumprir a promessa de atualizar os mapas de todo o território dos EUA ainda em 2019, ainda falta uma boa quantidade de terreno para dar atenção ao longo dos próximos meses.

Será que dá tempo?