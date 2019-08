Filme da semana: compre “Não Olhe”, com India Eisley, Mira Sorvino e Jason Isaacs, por R$9,90!

Toda quinta-feira a Apple escolhe um Filme da semana na iTunes Store, cuja compra (mesmo em 4K/HDR, dependendo da produção) sai por R$9,90.

O título selecionado desta vez foi “Não Olhe”, com India Eisley, Mira Sorvino e Jason Isaacs.

Confira o trailer dele:

Eis sua sinopse:

Como de praxe, nosso leitor Renato Alan Promenzio [@tripalavra], que é cinéfilo de carteirinha, também nos enviou um comentário personalizado sobre o filme:

Quando “Carrie – A Estranha” encontra seu lado negro, temos o Filme da semana. Um suspense interessante e que entretém — embora apresente todos os clichês de filmes do gênero. O roteiro, por outro lado tem corpo, apresenta potencial mesmo com um elenco pouco conhecido; porém, na ânsia de surpreender, falha no fim. Temos aqui um filme, como eu disse, interessante, mas fica a seu cargo julgá-lo.