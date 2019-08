Novo receiver da Sony tem tela grande e suporte ao CarPlay

Se o seu carro não tem uma central multimídia com suporte ao CarPlay, não precisa jogar ele no ferro velho e comprar outro (não que eu esteja supondo que você faria isso): várias fabricantes oferecem receivers e sistemas de entretenimento avulsos, que você pode instalar em seu veículo e aproveitar todos os benefícios do sistema automotivo da Maçã. A Sony é uma delas.

A japonesa anunciou recentemente seu mais novo receiver compatível com o CarPlay e com o Android Auto, o XAV-AX8000, e ele tem uma boa receita: design inteligente, tela grande e preço razoável. Ele conta com um painel sensível ao toque de 8,95 polegadas que é flutuante — isto é, você pode instalá-lo mesmo em carros com espaço para apenas 1 DIN (o padrão para os sons automotivos comuns, menores) e ajustar a tela em três direções, de forma que ela não obstrua os demais comandos do veículo.

É bom notar que, aqui, a compatibilidade com o CarPlay é realizada somente por cabo: você precisa, necessariamente, conectar o cabo Lightning ao seu iPhone para aproveitar o sistema — o que tem o efeito colateral positivo de carregar o seu dispositivo durante o uso.

Apesar disso, o receiver conta ainda com uma tecnologia chamada WebLink Cast, que permite a transmissão sem fio da tela de smartphones para o seu painel — o que não é tão conveniente quanto o CarPlay ou o Android Auto, mas pode quebrar o galho em uma situação ou outra.

O XAV-AX8000 (não, o nome não é muito elegante) é equipado com um amplificador de quatro canais capaz de fornecer até 55W de som para cada alto-falante; temos suporte a vários modos de equalização e ferramentas que melhoram os graves. Você pode, ainda, conectar uma câmera na traseira do carro ao equipamento, para ajudar nas manobras.

O receiver será lançado em dezembro próximo, nos Estados Unidos, pelo preço sugerido de US$600. A Sony anunciou ainda dois sons automotivos mais simples, sem suporte ao CarPlay, que trazem integração à Siri Eyes Free: basta apertar um botão no equipamento para conversar com a assistente pelo sistema de som do veículo. O DSX-GS80 será disponibilizado em dezembro por US$230, enquanto o DSX-B700, mais simples, chegará em setembro por US$130.