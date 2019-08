Se por um lado os rumores em torno de novos iPhones com três câmeras traseiras estão se engessando cada vez mais, por outro não havia sido cogitado (ainda) que os próximos iPads também fossem ganhar um upgrade na câmera — mas, agora, a moeda foi lançada!

De acordo com o blog japonês Macotakara, o próximo iPad Pro poderá contar um sistema de câmera triplo semelhante ao do especulado “iPhone 11”, sobre o qual já foram publicados diversos conceitos. A publicação cita um fornecedor fora da China e, especificamente, que o iPad Pro deste ano tem “a possibilidade de ser lançado com três câmeras”.

Além disso, o Macotakara também sugere que o suposto iPad de 10,2″ poderá chegar já com um sistema de câmera dupla. Como informamos, é esperado que esse (provável) modelo substitua a atual versão de entrada, de 9,7″ — embora a companhia tenha lançado, no início deste ano, um novo iPad Air de 10,5″. Ambos os possíveis novos modelos deverão ser lançados em outubro, após o evento especial no qual os próximos iPhones serão anunciados.

Como todo rumor, tais notícias devem ser encaradas com certo ceticismo, uma vez que essa é a primeira vez que os rumores dão conta de um upgrade na câmera de iPads. Atualmente, o iPad Pro possui uma única câmera com sensor de 12MP, enquanto o iPad, e os iPads mini/Air vêm com um único sensor de 8MP. Caso os rumores se provem verdadeiros, as novas câmeras no tablet da Maçã certamente cumprirão com as ambições de AR da Apple, como no iPhone.

via AppleInsider